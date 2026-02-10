अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज संभाजी पाटिल की सड़क हादसे में मौत, फॉर्च्यूनर के उड़े परखच्चे

मिली जानकारी के अनुसार, तेज गति के कारण फॉर्च्यूनर कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया और सामने चल रहे वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में चालक की बगल वाली सीट पर बैठे संभाजी पाटिल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक यश चौधरी को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए मनोर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।