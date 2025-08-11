15 अगस्त को बंद रहेगी मांस की दुकानें, KDMC के आदेश पर बवाल, शरद गुट के नेता बोले- मैं तो मटन पार्टी करुंगा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर लगाए गए 24 घंटे के प्रतिबंध ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। नगर निकाय के आदेश के अनुसार 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक सभी बूचड़खाने और लाइसेंस प्राप्त मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में बकरी, भेड़, मुर्गे और बड़े जानवरों का वध या मांस बिक्री करने पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।