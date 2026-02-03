ड्रंक एंड ड्राइव मामले में फंसे अमृतानंद महाराज, कहा- कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कीर्तन मेरी जान है

यह पूरा वाकया उस समय सामने आया जब सोमवार को पुणे पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के आरोपियों के लिए एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार खुद मौजूद थे। इसमें अमृतानंद महाराज ने खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने सीधे कमिश्नर से कहा कि कीर्तन ही उनका जीवन और सांस है, और वे किसी भी प्रकार के व्यसन से कोसों दूर रहते हैं। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी उनके चरित्र की जांच कर सकता है, उन्होंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद अब पुणे पुलिस दोबारा जांच करने की तैयारी में है।