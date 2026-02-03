शिंदे ने कर दिया बड़ा खेला! NCP के दोनों गुट शिवसेना से मिले, भाजपा की टेंशन बढ़ी

बीएमसी में शिवसेना (शिंदे गुट) के बढ़ते कुनबे ने गठबंधन की साथी भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्षदों की संख्या में इस इजाफे के बाद नगर निगम के भीतर नीतिगत फैसलों और नेतृत्व पर शिंदे गुट का प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। दरअसल, बीएमसी मेयर पद और स्थायी समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में उचित प्रतिनिधित्व को लेकर दोनों दलों के बीच पहले से ही खींचतान चल रही है। अब बढ़ी हुई ताकत के दम पर शिंदे सेना इन प्रमुख पदों के लिए अपनी दावेदारी को और अधिक आक्रामक तरीके से पेश कर सकती है, जो भाजपा के एकतरफा वर्चस्व के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी।