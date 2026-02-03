3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शिंदे ने कर दिया बड़ा खेला! NCP के दोनों गुट शिवसेना से मिले, भाजपा की टेंशन बढ़ी

मुंबई नगर निगम (BMC) के हालिया चुनाव नतीजे भाजपा गठबंधन के लिए ऐतिहासिक साबित हुए हैं। लगभग तीन दशकों से बीएमसी पर चले आ रहे ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 03, 2026

Devendra Fadnavis and Eknath Shinde

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: X/@Dev_Fadnavis @mieknathshinde)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के नवनिर्वाचित नगरसेवकों को अपने खेमे में शामिल कर लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई में अजित पवार नीत एनसीपी के तीन नगरसेवक और शरद पवार गुट का एक नगरसेवक (पार्षद) आधिकारिक रूप से शिंदे गुट के साथ जुड़ने की तैयारी में है। इन चारों को मिलाकर अब बीएमसी में एक संयुक्त विधायी समूह का गठन किया जा रहा है।

इस नए राजनीतिक समीकरण के तहत महायुति गठबंधन बीएमसी में दो अलग-अलग समूहों के रूप में खुद को पंजीकृत करेगा। जिमें भाजपा (BJP) अपना स्वतंत्र समूह बनाएगी, जबकि शिंदे की शिवसेना, एनसीपी (अजित पवार गुट) और एनसीपी (शरद पवार गुट) के नगरसेवकों को साथ मिलाकर संयुक्त समूह के रूप में पंजीकरण कराएगी।

इस फेरबदल के बाद बीएमसी में शिंदे सेना की संख्या 29 से बढ़कर 33 हो जाएगी। शिवसेना खेमे के पार्षदों की संख्या बढ़ने से बीएमसी में नेतृत्व और अहम फैसलों पर उसका दबदबा और मजबूत होगा। वहीं, महायुति गठबंधन की कुल ताकत अब 122 नगरसेवकों तक पहुंच गई है।

भाजपा की बढ़ी धक-धक!

बीएमसी में शिवसेना (शिंदे गुट) के बढ़ते कुनबे ने गठबंधन की साथी भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्षदों की संख्या में इस इजाफे के बाद नगर निगम के भीतर नीतिगत फैसलों और नेतृत्व पर शिंदे गुट का प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। दरअसल, बीएमसी मेयर पद और स्थायी समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में उचित प्रतिनिधित्व को लेकर दोनों दलों के बीच पहले से ही खींचतान चल रही है। अब बढ़ी हुई ताकत के दम पर शिंदे सेना इन प्रमुख पदों के लिए अपनी दावेदारी को और अधिक आक्रामक तरीके से पेश कर सकती है, जो भाजपा के एकतरफा वर्चस्व के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी।

मुंबई बीएमसी चुनाव का इस बार का जनादेश भाजपा गठबंधन के लिए ऐतिहासिक रहा है। लगभग तीन दशकों से चली आ रही ठाकरे परिवार की पकड़ को तोड़ते हुए महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को कुल 118 सीटें मिलीं, जिनमें से अकेले भाजपा ने 90 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा पाया। शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं।

दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के लिए यह चुनाव निराशाजनक साबित हुआ। पार्टी को 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले चुनाव में वह 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे को महज छह सीटें ही मिल सकीं, जबकि उसने उद्धव सेना के साथ गठबंधन कर 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

ये भी पढ़ें

ड्रंक एंड ड्राइव मामले में फंसे अमृतानंद महाराज, कहा- कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कीर्तन मेरी जान है
मुंबई
Kirtankar Amrutanand Maharaj Drunk and Drive case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 09:17 am

Published on:

03 Feb 2026 09:05 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिंदे ने कर दिया बड़ा खेला! NCP के दोनों गुट शिवसेना से मिले, भाजपा की टेंशन बढ़ी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2; ने 11वें दिन भी मारी दहाड़, 300 करोड़ पहुंचा कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 11 sunny deol movie earn storm 300 crossed on monday
बॉलीवुड

ड्रंक एंड ड्राइव मामले में फंसे अमृतानंद महाराज, कहा- कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कीर्तन मेरी जान है

Kirtankar Amrutanand Maharaj Drunk and Drive case
मुंबई

INDIA गठबंधन छोड़ेंगे शरद पवार? अजित के करीबी ने कहा- यदि NCP में विलय करना चाहते है तो…

Ajit Pawar death, Ajit Pawar plane crash, NCP merger news, NCP factions merger,
राष्ट्रीय

‘वह मेरे लिए…’, पीएम मोदी के लिए ट्रंप ने कही बड़ी बात, टैरिफ 25% से घटाकर 18%

PM MODI- TRUMP
राष्ट्रीय

डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, और डाइट ही है 60 के बाद भी फिट और हेल्दी रहने का रामबाण?, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Stay Fit After 60
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.