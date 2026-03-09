लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ऐसे होगा फायदा

महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी पहल की गई है। अब राज्यभर की उन दो करोड़ लाडली बहनों को बिना ब्याज के व्यवसायिक कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे छोटे-बड़े व्यवसाय में निवेश कर आत्मनिर्भर बन सकें। खास बात यह है कि इस कर्ज की किस्तें लाडकी बहिन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से ही चुकाई जाएंगी।