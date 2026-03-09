भारत की पहली म्यूजिकल रोड विवादों में घिरी, ‘जय हो’ धुन पर लग सकता है ब्रेक! क्या है मामला

म्यूजिकल रोड को लेकर बीएमसी में शिकायत, दिया ये आदेश (Photo: X/IANS)
भारत की पहली म्यूजिकल रोड (Melody Road) शुरू होने के एक महीने के भीतर ही विवादों में घिर गई है। दरअसल मुंबई के कोस्टल रोड पर गाड़ियों के गुजरने से बजने वाली 'जय हो' की धुन अब पास में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ब्रीच कैंडी इलाके के निवासियों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मुंबई नगर निगम (BMC) ने इस सड़क के 'डेसिबल स्तर' (Noise Level) की जांच कराने का फैसला किया है।
इस मेलोडी रोड के करीब रहने वाले ब्रीच कैंडी इलाके के स्थानीय निवासियों ने हाल ही में बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर इस म्यूजिकल रोड से होने वाले शोर को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि सड़क से आने वाली आवाज रात में काफी परेशान करती है और आसपास रहने वाले लोगों की नींद भी प्रभावित हो रही है।
इसके बाद ही बीएमसी की ओर से कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिया गया है कि वह नजदीकी आवासीय इमारत में जाकर शोर का डेसिबल स्तर मापे। साथ ही यह भी पता लगाने के लिए निर्देश दिए है कि इस आवाज को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
एक महिला निवासी ने बताया कि उनका घर इस सड़क के करीब है। सड़क से आने वाली आवाज काफी परेशान करने वाली है। रात में यह आवाज घरों में गूंजती है, जिससे रात की शांति भंग हो रही है और सोना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने बताया कि 6 मार्च को स्थानीय निवासियों के समूह ने बीएमसी को फिर से याद दिलाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि करीब 650 परिवारों ने इस म्यूजिकल रोड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का कहना है कि ऐसी सड़क घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में नहीं बनाया जाना चाहिए।
बीएमसी अब तकनीकी जांच के जरिए यह समझने की कोशिश कर रही है कि शोर का स्तर कितना है और इसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर शोर तय सीमा से ज्यादा पाया गया तो आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।
मुंबई की इस अनोखी म्यूजिकल रोड को सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग अनुभव बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह स्थानीय निवासियों के लिए नई परेशानी बनती नजर आ रही है।
यह खास म्यूजिकल रोड उस जगह से शुरू होती है, जहां वाहन ब्रीच कैंडी के अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलते हैं। सड़क के पहले लेन में करीब 500 मीटर तक विशेष ग्रूव (Grooves) बनाए गए हैं। जब वाहन इन ग्रूव्स पर 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हैं, तो फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर (Slumdog Millionaire) के मशहूर गीत ‘जय हो’ (Jai Ho Song) की धुन सुनाई देती है। यह धुन मुख्य रूप से वाहन के अंदर सुनाई देने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन अब आसपास के घरों तक भी इसकी आवाज पहुंचने की शिकायत सामने आई है।
