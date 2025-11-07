पुणे में एक और जमीन घोटाला! फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी भूमि हड़पी, तहसीलदार समेत 9 लोगों पर FIR

पुणे के मुंडवा-कोरेगांव पार्क में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े बहुमूल्य भूमि सौदे का विवाद अभी शुरू ही था कि पुणे से एक और कथित भूमि घोटाला सामने आया है। शहर के बोपोड़ी इलाके में सरकारी जमीन के फर्जी तरीके से ट्रांसफर के मामले में पुणे पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पुणे सिटी तहसीलदार सुयोगकुमार येवले, बिल्डर शीलत तेजवानी और अमाडिया एंटरप्राइजेज (Amadea Enterprises LLP) के डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी पर सरकारी कृषि विभाग की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसफर करने का आरोप है।