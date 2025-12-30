महाराष्ट्र की 14 नगर निगमों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन टूटा, अठावले ने लगाया विश्वासघात का आरोप

महाराष्ट्र में आगामी 29 शहरों के महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आज नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सभी दलों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। कहीं टिकट मिलने पर जश्न का माहौल रहा, तो कई जगहों पर ऐन वक्त पर नाम कटने से नाराजगी खुलकर सामने आई। लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किए जाने के आरोप लगे, जबकि हाल में दल बदलने वाले नेताओं को टिकट दिए जाने से अंदरूनी असंतोष बढ़ गया।