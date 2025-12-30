BMC चुनाव: भाजपा की 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, ठाकरे सेना के खिलाफ उतारे तगड़े प्रत्याशी

बीएमसी चुनाव को ठाकरे और भाजपा गठबंधन के बीच वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। इसी वजह से भाजपा-शिवसेना गठबंधन पूरी ताकत के साथ ठाकरे भाइयों के सामने मैदान में उतरा है। पिछले चुनाव यानी 2017 की बात करें तो उस समय देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी (BMC) में शिवसेना (अविभाजित) 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि भाजपा को 82 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने 31, एनसीपी (अविभाजित) ने 9, मनसे ने 7, समाजवादी पार्टी (सपा) ने 6, एमआईएम ने 2 सीटें हासिल की थीं। वहीं 5 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई थीं।