प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ा दूंगा… शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, सहेली से बनवाया वीडियो

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले (Buldhana Rape Crime) के मलकापुर शहर से एक शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स बढ़वाने के बहाने एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को घर बुलाकर स्कूल टीचर ने उसके साथ बलात्कार (Rape) किया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी टीचर ने इस पूरे कृत्य का वीडियो पीड़िता की सहेली से बनवाया।