मुंबई

प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ा दूंगा… शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, सहेली से बनवाया वीडियो

Maharashtra News: प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के बहाने एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया। पीड़िता की दोस्त ने इस घटना का वीडियो बनाया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 07, 2025

Maharashtra Buldhana student rape

महाराष्ट्र में शिक्षक पर छात्रा से बलात्कार का आरोप (File Photo)

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले (Buldhana Rape Crime) के मलकापुर शहर से एक शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स बढ़वाने के बहाने एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को घर बुलाकर स्कूल टीचर ने उसके साथ बलात्कार (Rape) किया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी टीचर ने इस पूरे कृत्य का वीडियो पीड़िता की सहेली से बनवाया।

यह स्तब्ध कर देने वाली घटना अक्टूबर महीने में मलकापुर शहर में घटी। घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी टीचर ने दोबारा पीड़िता के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की और पीड़िता ने इसका विरोध किया। इसके बाद, पीड़िता की 16 वर्षीय सहेली ने वह रिकॉर्ड किया गया वीडियो वायरल कर दिया।

इस मामले में, मलकापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक और पीड़ित लड़की की सहेली दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी शिक्षक का नाम मुकेश रबडे (उम्र 40) है, जो मोताला तालुका के तरोडा गांव का निवासी है। अपराध में शामिल दूसरी आरोपी नाबालिग लड़की नांदुरा तालुका की रहने वाली है, जो पीड़िता की सहेली बताई जा रही है।

आरोपी रबडे ने पीड़िता को फोन किया और कहा कि उसके पास अच्छी किताबे और नोट्स हैं, वो उसे देगा और प्रैक्टिकल के नंबर भी बढ़वाएगा। इसी बहाने से 28 अक्टूबर को उसने पीड़ित नाबालिग छात्रा को मलकापुर तहसील चौक पर बुलाया और बाद में उसे एक कमरे में ले गया।

शिकायत के अनुसार, आरोपी टीचर ने कमरे में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने पीड़िता की एक सहेली को वीडियो कॉल किया। उसने सहेली को इस वीडियो कॉल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसकी पीटाई की।

सहेली के खिलाफ केस दर्ज

अगले दिन सुबह रबडे ने पीड़ित छात्रा को वापस चौक पर छोड़ दिया। जाते समय उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे, उसके पिता और भाई को जान से मार देगा और रात का वीडियो भी वायरल कर देगा।

इस घटना के बाद आरोपी टीचर अक्सर पीड़िता को फोन कॉल करता। जब छात्रा ने उसके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, तो करीब आठ दिन पहले आरोपी सहेली ने ही वह वीडियो रबडे के कहने पर वायरल कर दिया, जिससे यह पूरा घिनौना मामला सबके सामने आ गया।

पुलिस ने शुरू की जांच मलकापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक और आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने वाली पीड़िता की सहेली के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।

Published on:

07 Dec 2025 04:27 pm

प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ा दूंगा… शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, सहेली से बनवाया वीडियो

