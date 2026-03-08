महाराष्ट्र में नामी आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा जेजुरकर ने किया सुसाइड, पुलिस की जांच में क्या पता चला?

मिली जानकारी के मुताबिक, डॉ. मनीषा के पति डॉ. नीलेश जेजुरकर नासिक सिविल अस्पताल में वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। वह शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर पहुंचे थे। जैसे ही वे घर के बेडरूम में दाखिल हुए, उन्होंने मनीषा को खिड़की की लोहे की रॉड से लटका हुआ पाया। घबराए हुए नीलेश ने तुरंत अपने पड़ोसी डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने जांच के बाद मनीषा को मृत घोषित कर दिया।