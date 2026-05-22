Tiger Attack: चंद्रपुर में तेंदूपत्ता तोड़ने गईं 13 महिलाओं पर बाघ का हमला, 4 की मौके पर मौत

घटना की सूचना मिलते ही सिंदेवाही की वन परिक्षेत्र अधिकारी (RFO) अंजली सायंकर वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस और वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों को फिलहाल जंगल में अकेले न जाने की सलाह दी गई है।