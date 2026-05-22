गरीब नगर में 85% अवैध कब्जा ध्वस्त, 17 पत्थरबाज गिरफ्तार; AIMIM बोली- सरकार इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है

बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, “यह बेहद दुखद है। आपने 400 घर तोड़ दिए। उन 400 घरों के लोग इस भीषण गर्मी में बांद्रा पूर्व की सड़कों पर बैठे हुए हैं। अगर यह वास्तव में अतिक्रमण था, तो इतने सालों तक संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे? उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? अब ये प्रभावित लोग कहां जाएंगे? म्हाडा (MHADA) के पास काफी जमीन है, इसलिए इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कहीं न कहीं करनी ही होगी।”