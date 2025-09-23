Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग्स माफिया पति-पत्नी, दोनों पर दर्ज है 25 मामले, कई थानों की पुलिस को थी तलाश

Drugs Mafia Husband Wife Arrested: पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। दंपति के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 23, 2025

Husband wife arrested Maharashtra
AI Image

मुंबई और आस-पास के इलाकों में ड्रग्स की तस्करी पर लगाम कसने के लिए ठाणे जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंबरनाथ (Ambernath News) से कुख्यात ड्रग्स माफिया पति और पत्नी को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपये की कीमत का ड्रग्स का जखीरा बरामद किया है। दोनों पर कई थानों में 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं।

अंबरनाथ पश्चिम के भगतसिंह नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद के मार्गदर्शन में एपीआई अविनाश गायकवाड़ की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान शरीफ सलीम शेख और उसकी पत्नी आसिया शरीफ शेख को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने इनके कब्जे से 1.60 लाख रुपये मूल्य का एमडी ड्रग्स, 80 हजार रुपये की हेरोइन, 334 थिनर सॉल्यूशन और कई कफ सिरप की बोतलें जब्त कीं। अधिकारियों ने बताया कि कुल बरामद नशीली पदार्थों की कीमत 2.50 लाख रुपये है।

ये भी पढ़ें

शर्मनाक! 17 वर्षीय छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, पिता ने खिलाई गर्भपात की गोली, हुई मौत
मुंबई
Maharashtra women rape

दोनों पर कुल 25 केस दर्ज

पुलिस जांच में सामने आया कि शरीफ शेख पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है। वह अभी जमानत पर जेल से बाहर था और जेल से आने के बाद उसने फिर से ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। उसके खिलाफ अब तक 21 मामले दर्ज हो चुके हैं।

अंबरनाथ पुलिस ने बताया कि यह हाल के दिनों में शरीफ शेख के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। वहीं, उसकी पत्नी आसिया शेख पर भी चार आपराधिक मामले चल रहे हैं।

एसीपी शैलेश काले ने कहा कि दोनों के गंभीर अपराधों को देखते हुए उनके खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Sept 2025 06:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग्स माफिया पति-पत्नी, दोनों पर दर्ज है 25 मामले, कई थानों की पुलिस को थी तलाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.