पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग्स माफिया पति-पत्नी, दोनों पर दर्ज है 25 मामले, कई थानों की पुलिस को थी तलाश

मुंबई और आस-पास के इलाकों में ड्रग्स की तस्करी पर लगाम कसने के लिए ठाणे जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंबरनाथ (Ambernath News) से कुख्यात ड्रग्स माफिया पति और पत्नी को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपये की कीमत का ड्रग्स का जखीरा बरामद किया है। दोनों पर कई थानों में 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं।
अंबरनाथ पश्चिम के भगतसिंह नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद के मार्गदर्शन में एपीआई अविनाश गायकवाड़ की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान शरीफ सलीम शेख और उसकी पत्नी आसिया शरीफ शेख को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने इनके कब्जे से 1.60 लाख रुपये मूल्य का एमडी ड्रग्स, 80 हजार रुपये की हेरोइन, 334 थिनर सॉल्यूशन और कई कफ सिरप की बोतलें जब्त कीं। अधिकारियों ने बताया कि कुल बरामद नशीली पदार्थों की कीमत 2.50 लाख रुपये है।
पुलिस जांच में सामने आया कि शरीफ शेख पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है। वह अभी जमानत पर जेल से बाहर था और जेल से आने के बाद उसने फिर से ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। उसके खिलाफ अब तक 21 मामले दर्ज हो चुके हैं।
अंबरनाथ पुलिस ने बताया कि यह हाल के दिनों में शरीफ शेख के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। वहीं, उसकी पत्नी आसिया शेख पर भी चार आपराधिक मामले चल रहे हैं।
एसीपी शैलेश काले ने कहा कि दोनों के गंभीर अपराधों को देखते हुए उनके खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।