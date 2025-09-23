पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग्स माफिया पति-पत्नी, दोनों पर दर्ज है 25 मामले, कई थानों की पुलिस को थी तलाश

मुंबई और आस-पास के इलाकों में ड्रग्स की तस्करी पर लगाम कसने के लिए ठाणे जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंबरनाथ (Ambernath News) से कुख्यात ड्रग्स माफिया पति और पत्नी को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपये की कीमत का ड्रग्स का जखीरा बरामद किया है। दोनों पर कई थानों में 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं।