मराठी पर महाराष्ट्र में बढ़ी सख्ती: स्कूलों पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, रिक्शा-टैक्सी चालकों का रद्द होगा लाइसेंस

राज्य सरकार के इस फैसले का ऑटोरिक्शा और टैक्सी यूनियनों ने विरोध शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र ऑटोरिक्शा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती के अध्यक्ष शशांक राव ने इसे चालकों पर अनुचित दबाव बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में चालक दूसरे राज्यों से आते हैं और उन्हें अचानक नई भाषा सीखने के लिए बाध्य करना उनके रोजगार पर असर डाल सकता है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि इस नियम को लागू करने से पहले पर्याप्त समय और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।