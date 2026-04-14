14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

1 मई से नहीं आई मराठी तो टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द, परिवहन मंत्री की चेतावनी

Taxi-Auto Rickshaw Driver Marathi Mandatory: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने चेतावनी दी है कि जिन टैक्सी और ऑटो चालकों को मराठी लिखनी, पढ़नी और बोलनी नहीं आएगी, उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 14, 2026

Devendra Fadnavis Marathi Mandatory

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि 1 मई महाराष्ट्र दिवस से सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों के परमिट रद्द किए जाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन्हें मराठी लिखनी, पढ़नी और बोलनी नहीं आएगी, उनके परमिट लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।

59 RTO कार्यालयों के जरिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

राज्य के मोटर परिवहन विभाग द्वारा 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के माध्यम से एक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यह जांच की जाएगी कि चालक मराठी भाषा पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं, साथ ही यात्रियों से संवाद करने की उनकी क्षमता भी परखी जाएगी।

शिकायतों के बाद लिया गया सख्त निर्णय

राज्य सरकार के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और नागपुर जैसे शहरों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऑटो और टैक्सी चालक यात्रियों से मराठी में बात नहीं कर पाते या जानबूझकर मराठी बोलने से बचते हैं। इसी के चलते इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

स्थानीय भाषा का सम्मान जरूरी- परिवहन मंत्री

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के लिए वहां की भाषा सीखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा पर गर्व जितना जरूरी है, उतना ही दूसरे राज्य की भाषा का सम्मान करना भी आवश्यक है।

उन्होंने साफ किया कि राज्य के टैक्सी और ऑटो चालकों को 1 मई से मराठी बोलना, पढ़ना और लिखना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित चालक का परमिट लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

प्रताप सरनाईक ने यह भी कहा कि अगर किसी परिवहन अधिकारी ने नियमों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से परमिट या लाइसेंस जारी किए, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए स्थानीय भाषा यानी मराठी का ज्ञान पहले से ही अनिवार्य शर्त रहा है। हालांकि अब इन नियमों को और अधिक सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में देखने को मिल सकता है, जहां बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए टैक्सी और ऑटो चलाते हैं।

ये भी पढ़ें

हिंदी के बाद अब गुजराती से परेशानी! राज ठाकरे की मनसे ने होटल मालिक को दी चेतावनी
मुंबई
Raj Thackeray MNS Marathi Row

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Apr 2026 06:26 pm

Published on:

14 Apr 2026 06:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 1 मई से नहीं आई मराठी तो टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द, परिवहन मंत्री की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई से बनारस के बीच चलेंगी 42 और समर स्पेशल ट्रेनें, टीचर्स स्पेशल का शेड्यूल जारी

Indian Railway Special Trains
मुंबई

‘धुरंधर 2’ के फ्लॉप होने की उम्मीद कर रहा था बॉलीवुड, निर्देशक का चौंकाने वाला खुलासा

Dhurandhar 2 Bollywood Controversy
बॉलीवुड

एक्ट्रेस से बार-बार ‘बीफ खाओ’, बोल रहे एक्टर शियास करीम के वायरल वीडियो पर नेटिजन्स का फूटा गुस्सा

Shiyas Kareem Anumol Anukutty
मनोरंजन

फरमान खान ने दिखाए मोनालिसा के बालिग होने के सबूत, जिहादी शादी के आरोपों पर दिया जवाब

Monalisa-Farman Khan Controversy
मनोरंजन

‘धुरंधर’ की आंधी के बीच पाकिस्तान का पलटवार, ‘लियारी’ पर बना रहा फिल्म, पोस्टर आया सामने

Mera Lyari film vs Dhurandhar
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.