हिंदी के बाद अब गुजराती से परेशानी! राज ठाकरे की मनसे ने होटल मालिक को दी चेतावनी

अतीत में मनसे कार्यकर्ताओं ने कई बार हिंदी में लगे साइनबोर्ड्स को काला करने, रेलवे भर्ती परीक्षाओं में हिंदी भाषी उम्मीदवारों का विरोध करने, बैंकों-स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने जैसे मुद्दों को लेकर उग्र आंदोलन किए हैं। राज ठाकरे का तर्क है कि यदि कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो उसे यहां की मूल भाषा मराठी आनी ही चाहिए। हिंदी की तरह ही गुजराती, मारवाड़ी भाषा को लेकर भी मनसे का रुख 'मराठी फर्स्ट' वाला रहा है।