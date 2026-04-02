‘यूपी-बिहार की ट्रेनें रोक देंगे’, मनसे की धमकी का नहीं हुआ असर, रेलवे लेगी बड़ा फैसला

रेलवे अधिकारियों से मुलाकात के बाद सांसद रविंद्र वायकर ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान रत्नागिरी-दिवा पैसेंजर ट्रेन आने वाले वर्षों में पश्चिमी रेलवे मार्ग से होते हुए वसई जाएगी। वसई से यह ट्रेन पनवेल होते हुए कोंकण जाएगी। नए रेल मार्ग का काम तेजी से चल रहा है और यह डेढ़ से दो वर्षों में शुरू करने का प्रयास है। उसके शुरू होने के बाद कोंकण जाने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनें इसी नए मार्ग पर चलेंगी। उन्होंने अपील की कि इस विषय को राजनीतिक रंग न दिया जाए और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णयों को समझा जाए।