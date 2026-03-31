‘पटक-पटक के मारेंगे’ बयान पड़ा भारी! बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नासिक कोर्ट का बुलावा, मनसे ने घेरा

मनसे के नासिक शहर प्रमुख सुदाम कोंबडे ने निशिकांत दुबे के खिलाफ नासिक जिला न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि 7 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में भाजपा नेता निशिकांत दुबे को खुद उपस्थित रहना होगा। इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। अब इस सुनवाई पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना अहम होगा कि निशिकांत दुबे नासिक अदालत में पेश होते हैं या नहीं।