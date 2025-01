गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति में डूबा महाराष्ट्र, राज्यपाल और CM ने फहराया तिरंगा, परेड में दिखीं खूबसूरत झांकियां

जय हिंद! 🇮🇳



🇮🇳 On our #RepublicDay, unfurled and saluted our tricolour with honour and patriotism at Varsha Bungalow, Mumbai.

🇮🇳 प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे अभिमानाने राष्ट्रध्वजवंदन



🕣 8.30am | 26-1-2025📍Varsha Bungalow, Mumbai | स. ८.३० वा. |… pic.twitter.com/M5hRdtRvUz