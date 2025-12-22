Maharashtra: भाजपा गठबंधन 207 जगहों पर जीती, विपक्ष 44 पर सिमटा, PM मोदी बोले- जनता को विकास पसंद है

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। यह जनकेंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्यभर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नयी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर किए गए अथक परिश्रम के लिए भाजपा और महायुति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की सराहना की।