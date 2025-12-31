Maharashtra Civic Polls: मतदान से पहले ही खिल गया ‘कमल’, भाजपा के दो उम्मीदवार निर्विरोध जीते

नामांकन के आखिरी दिन कई वार्डों में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने एक-दूसरे के खिलाफ पर्चा भर दिया है। बताया जा रहा है कि अंतिम समय में जिन्हें टिकट दिए गए उनसे यह शपथपत्र लिया गया कि कहने पर वे नामांकन वापस लेने को तैयार रहेंगे। इसे सहयोगी दलों के बीच दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, उम्मीदवारों ने टिकट मिलते ही आज से प्रचार शुरू कर दिया है और वे पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे।