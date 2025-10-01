भाजपा के लिए शिंदे ने जिस नेता को पार्टी से निकाला, वही अब थामेगा कमल! ‘गढ़’ में हो गया डबल गेम

जानकारों का मानना है कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम चुनाव (KDMC Election) से पहले महेश गायकवाड का भाजपा में शामिल होना शिंदे की शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भाजपा की रणनीति साफ है कि 2029 के चुनाव में एंटी-इन्कंबेंसी से निपटने और नए चेहरों को आगे लाने के लिए अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को साथ लाया जाए। ऐसे में महेश गायकवाड का प्रवेश भाजपा के लिए भविष्य की राजनीति में दोनों तरफ से फायदेमंद सौदा माना जा रहा है।