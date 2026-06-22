महाराष्ट्र सरकार ने एक हफ्ते में वापस लिया RTI का विवादित नियम, अब जानकारी मांगने की वजह बतानी नहीं होगी

RTI Rules Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने अपने नए नोटिफाई किए गए सूचना का अधिकार नियम, 2026 में एक विवादित प्रावधान को वापस ले लिया है। इस प्रावधान के तहत नागरिकों को जानकारी मांगने का मकसद बताना जरूरी था। इसे लागू करने के मुश्किल से एक हफ़्ते बाद ही वापस लेने से नए नियमों के कानूनी रिव्यू और ड्राफ्टिंग पर नए सवाल उठने लगे हैं। 12 जून को लागू किए गए नए RTI नियमों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत किसी भी नागरिक को जानकारी मांगने की वजह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विरोध के बाद सरकार ने महज एक हफ्ते में अपना फैसला बदल दिया।