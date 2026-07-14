महाराष्ट्र: 3 बच्चों के सामने पति ने कार में की पत्नी की हत्या, शव लेकर शहर में घूमता रहा; फिर किया सरेंडर

हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह पत्नी के शव को कार में ही रखकर वाशिम के कारंजा शहर में काफी देर तक घूमता रहा। इसके बाद वह खुद ही कार चलाकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया।

वाशिम के पुलिस अधीक्षक (SP) निकेश खाटमोडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 'आज सुबह सलमान नाम का एक आरोपी कारंजा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश बाहर खड़ी कार में रखी है। पुलिस ने जब बाहर जाकर कार की तलाशी ली, तो उसमें महिला का शव बरामद हुआ। आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है।'