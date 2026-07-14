महाराष्ट्र: 3 बच्चों के सामने पति ने कार में की पत्नी की हत्या, शव लेकर शहर में घूमता रहा; फिर किया सरेंडर

3 बच्चों के सामने पति ने कार में की पत्नी की हत्या
husband kills wife in front of children: महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक सिरफिरे पति ने अपने तीन मासूम बच्चों के सामने चलती कार में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी पति कई घंटों तक अपनी पत्नी की लाश को कार में रखकर शहर की सड़कों पर घूमता रहा और बाद में खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सलमान खान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह महाराष्ट्र में अपनी पत्नी हसीन बानो और तीन बच्चों के साथ रह रहा था। घटना के वक्त पूरा परिवार कार से सफर कर रहा था। पुलिस को आशंका है कि यह वारदात समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान हुई। रास्ते में पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ। गुस्से में आकर सलमान ने पहले लोहे की रॉड से हसीन बानो पर हमला किया और फिर बच्चों के सामने ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस खौफनाक मंजर को कार में बैठे तीनों बच्चे बेबसी से देखते रहे।
हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह पत्नी के शव को कार में ही रखकर वाशिम के कारंजा शहर में काफी देर तक घूमता रहा। इसके बाद वह खुद ही कार चलाकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया।
वाशिम के पुलिस अधीक्षक (SP) निकेश खाटमोडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 'आज सुबह सलमान नाम का एक आरोपी कारंजा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश बाहर खड़ी कार में रखी है। पुलिस ने जब बाहर जाकर कार की तलाशी ली, तो उसमें महिला का शव बरामद हुआ। आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है।'
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सलमान को अपनी पत्नी हसीन बानो के चरित्र पर शक था। वह उसकी वफादारी पर संदेह करता था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे और इसी शक के चलते उसने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया।
पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। एसपी ने बताया कि हत्या समृद्धि एक्सप्रेसवे पर किस सटीक जगह पर की गई, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और कार में सवार बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है।
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