Shraddha Walkar Case: आफताब पूनावाला को लेकर बड़ा खुलासा, टेस्ट में साइको और सोशियोपैथिक के लक्षण

यह मामला मई 2022 का है, जब आफताब ने श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसके शरीर के कई टुकड़े किए थे और उन्हें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। श्रद्धा के परिवार की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि बचाव पक्ष (आफताब की तरफ से) जानबूझकर मुकदमे की सुनवाई में देरी कर रहा है। हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई को रद्द कर दिया। वजह यह थी कि आफताब ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि उसी दिन तिहाड़ जेल के इग्नू (IGNOU) केंद्र पर उसकी एमए (समाजशास्त्र) की परीक्षा है।