Rain Alert: महाराष्ट्र में 22 अप्रैल तक प्री-मॉनसून बारिश, इन जिलों के लिए IMD का अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों की मानें तो महाराष्ट्र में मौसम में यह बदलाव मौसमी सिस्टम के अचानक सक्रिय होने के कारण हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर 20 और 21 अप्रैल को देखने को मिलेगा। इन दो दिनों के दौरान पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे विभाग, मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों और छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र के साथ-साथ विदर्भ के अमरावती विभाग में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है। हालांकि 22 अप्रैल तक पहुंचते-पहुंचते आंधी-तूफान की तीव्रता और प्रभावित क्षेत्रों की संख्या घटने लगेगी और उसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा।