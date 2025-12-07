सर्दी का अब दिखेगा असली रूप! इस हफ्ते Cold Wave से कांपेंगे लोग, पढ़ें मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ठंड का जोर बढ़ने की भविष्यवाणी की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 10, 11 और 12 दिसंबर, इन तीन दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, आज 7 दिसंबर से ही पारा गिरना शुरू हो जाएगा। इस दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण में हर जगह ठंड अधिक होगी। आईएमडी ने भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा में अगले दो दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है।