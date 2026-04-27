Weather Alert: 96 घंटे डबल अलर्ट! मुंबई समेत आधे महाराष्ट्र में लू और आंधी-बारिश की चेतावनी

महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग (IMD) ने भीषण गर्मी और लू (Heat Wave) के साथ-साथ तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने सोमवार को महाराष्ट्र के लिए अगले चार दिनों का विस्तृत मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, हीटवेव, उमस और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जिसके लिए विभाग ने 'येलो अलर्ट' और ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। हालांकि मंगलवार के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद है और पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है।