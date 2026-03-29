प्री-मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र में 31 मार्च से आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

आईएमडी मुंबई (IMD Mumbai) द्वारा जारी जिला स्तर के पूर्वानुमान के अनुसार, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों में सोमवार से हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक शुरू हो सकती है, जो 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच ज्यादा तीव्र हो सकती है। वहीं,नासिक, अहिल्यानगर और पुणे जैसे आंतरिक जिलों में भी 30 मार्च से गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। पुणे जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।