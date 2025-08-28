Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

BJP नेता के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया, तबादला हुआ, कोर्ट ने किया रद्द

Pune News: वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के साथ ड्यूटी के दौरान पुणे के शिवाजी रोड पर छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने बीजेपी के पूर्व शहर महासचिव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 28, 2025

Maharashtra woman police officer
AI Image

पुणे में बीजेपी के एक पूर्व नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने वाली महिला पुलिस अधिकारी को बड़ी राहत मिली है। पीड़ित वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के तबादला आदेश को प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह तबादला ‘दंडात्मक प्रकृति’ का और 'प्रतिशोधपूर्ण उद्देश्य' से जारी किया हुआ प्रतीत होता है। इस फैसले से पीड़ित महिला अधिकारी को बड़ी राहत मिली है।

संबंधित महिला वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जुलाई 2024 में पुणे शहर में ट्रांसफर होकर आयी थीं। जून 2025 में बंदोबस्त ड्यूटी के दौरान शिवाजी रोड पर उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। अधिकारी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और फरासखाना पुलिस थाने में आरोपी प्रमोद कोंढरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रमोद कोंढरे (Pramod Kondhare) तब बीजेपी के शहर महासचिव थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।   

घटना के बाद अतिरिक्त आयुक्त ने उन्हें किसी अन्य जगह पर तबादला स्वीकार करने की सलाह दी। लेकिन अधिकारी ने साफ कहा कि "मैंने मामला दर्ज कराया है, अब अगर मेरा तबादला हुआ तो समाज में गलत संदेश जाएगा।" इसके बाद वे छुट्टी पर चली गईं।

गडकरी के दौरे के लिए तैनात महिला पुलिस अधिकारी से छेड़छाड़, BJP नेता के खिलाफ केस दर्ज, दिया इस्तीफा
मुंबई
BJP Pramod Kondhare case

छुट्टी से लौटने के बाद 21 जुलाई को उन्हें ट्रैफिक विभाग में तबादला किए जाने का आदेश मिला। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के आधार पर लिया गया बताया गया। हालांकि, अधिकारी ने न्यायाधिकरण में इसे मनमाना, दंडात्मक और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया।

न्यायाधिकरण ने उनकी दलीलों को सही मानते हुए तबादला आदेश को रद्द कर दिया। इस निर्णय ने न केवल संबंधित अधिकारी को न्याय दिलाया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि सेवा में कार्यरत महिलाओं की गरिमा और अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 23 जून को केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के पुणे दौरे के दौरान शनिवार वाडा के पास घटी, जहां बीजेपी नेता एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद कसबा पेठ के बीजेपी विधायक हेमंत रासने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय पिलाने के लिए पास के एक दुकान में लेकर गए। उसी दौरान प्रमोद कोंढरे ने भीड़ का फायदा उठाकर कथित तौर पर महिला पुलिस निरीक्षक को दो बार आपत्तिजनक तरीके से छुआ। इसका कथित वीडियो भी सामने आया था। फुटेज के आधार पर बीजेपी नेता के खिलाफ बीएनएस (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत फरासखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

Updated on:

28 Aug 2025 12:27 pm

Published on:

28 Aug 2025 12:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BJP नेता के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया, तबादला हुआ, कोर्ट ने किया रद्द

