BJP नेता के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया, तबादला हुआ, कोर्ट ने किया रद्द

यह घटना 23 जून को केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के पुणे दौरे के दौरान शनिवार वाडा के पास घटी, जहां बीजेपी नेता एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद कसबा पेठ के बीजेपी विधायक हेमंत रासने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय पिलाने के लिए पास के एक दुकान में लेकर गए। उसी दौरान प्रमोद कोंढरे ने भीड़ का फायदा उठाकर कथित तौर पर महिला पुलिस निरीक्षक को दो बार आपत्तिजनक तरीके से छुआ। इसका कथित वीडियो भी सामने आया था। फुटेज के आधार पर बीजेपी नेता के खिलाफ बीएनएस (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत फरासखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।