मराठा आरक्षण पर सरकार से बातचीत विफल, मनोज जरांगे ने दी चेतावनी, विपक्ष ने संविधान में संशोधन की मांग की

उधर, राजनीतिक मोर्चे पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि आरक्षण की समस्या का हल संवैधानिक संशोधन से ही संभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की 52 प्रतिशत सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि जैसे तमिलनाडु में 72 प्रतिशत आरक्षण लागू है, वैसे ही मराठा समाज के लिए भी रास्ता निकाला जा सकता है। शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत ने भी इसी मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फायदे के लिए ओबीसी और मराठा समाज में दरार डाल रही है। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने में कोई बुराई नहीं है।