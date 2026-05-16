मराठा आरक्षण की आग फिर सुलगने को तैयार: मनोज जरांगे पाटिल का बड़ा एलान, 30 मई से दोबारा शुरू करेंगे आमरण अनशन

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मैदान में उतरने का एलान कर दिया है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी में आयोजित एक बड़ी बैठक के दौरान जरांगे पाटिल ने घोषणा की कि वे आगामी 30 मई 2026 से दोबारा आमरण अनशन (भूख हड़ताल) शुरू करेंगे। मनोज जरांगे ने आरोप लगाया कि आठ महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने 'सातारा गजट' लागू करने का अपना वादा पूरा नहीं किया है।