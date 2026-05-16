हाथ बांधकर पाइप से पीटा: महाराष्ट्र में मेरठ जैसा ‘ड्रम मर्डर’, प्रेमिका ने पति और भाई के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला

पूछताछ में महजबीन ने कबूल किया कि उसने अपने पति हसन, भाई तारिक शेख और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर अरबाज को मौत के घाट उतारा है। आरोपियों का मुख्य मकसद अरबाज को जाल में फंसाकर उससे मोटी रकम ऐंठना था। साजिश के तहत अरबाज को वसई बुलाया गया। वहां पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने अरबाज के दोनों हाथ बांध दिए और प्लास्टिक के मोटे पाइप से उसकी बेरहमी से पिटाई की। अधमरा होने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने अरबाज के शव को हरे रंग के एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में बंद किया और सुनसान इलाके के एक नाले में फेंक दिया।