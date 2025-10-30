Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई के RA स्टूडियो में 17 बच्चों को बनाया बंधक, किडनैपर बोला- मैं आतंकवादी नहीं हूं

Mumbai RA Studio Hostage: मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर एक डराने वाली घटना हुई, जब एक व्यक्ति ने 15 से ज्यादा बच्चों को एक स्टूडियो में बंधक बना लिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 30, 2025

Powai RA Studio children Hostage

मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी हिरासत में (Photo: X/File)

मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब 17 बच्चों को एक स्टूडियो (RA Studio) में बंधक बना लिया गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सभी बच्चो की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया और किडनैपर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक एयरगन और कुछ केमिकल बरामद किया है।

ऑडिशन के लिए आए थे 100 बच्चे

यह घटना पवई के आरए स्टूडियो की है, जहां रोजाना बच्चों के लिए एक्टिंग क्लासेस और ऑडिशन आयोजित किए जाते हैं। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और बच्चों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। चश्मदीदों ने बताया कि कई बच्चों को आरए स्टूडियो की इमारत की खिड़कियों से झांकते और कांच की खिड़कियों पर हाथ मारते हुए देखा गया, जिससे लोगों में और दहशत फैल गई।

आरोपी ने जारी किया वीडियो

बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम रोहित आर्य (Rohit Arya) है। वह आरए स्टूडियो का ही कर्मचारी है और खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाता है। पिछले चार-पांच दिनों से वह वहां ऑडिशन ले रहा था। गुरुवार को भी करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आरए स्टूडियो पहुंचे, जिनमें से रोहित ने लगभग 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन 15 से 20 बच्चों को दोपहर करीब एक बजे से अंदर रोक लिया।

वीडियो में बोला- ‘मैं आतंकी नहीं हूं’

घटना के दौरान रोहित आर्य ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उसने खुद ही बताया कि बच्चों को प्लान बनाकर बंधक बनाया है। उसने कहा कि उसका मकसद किसी से बहुत सारे पैसे मांगना नहीं है, बल्कि कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए उसने यह कदम उठाया है।

वीडियो में रोहित ने दावा किया कि उसकी मांगें नैतिक रूप से सही हैं। उसने कहा कि वह किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उसे आतंकवादी न समझा जाए। उसने साथ ही चेतावनी दी कि अगर किसी ने आक्रामक कदम उठाया, तो स्थिति बिगड़ सकती है।

सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया गया

घटना की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को घेरकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आरोपी रोहित आर्य पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने यह खतरनाक कदम क्यों उठाया और किन लोगों से वह बात करना चाहता था।

इस घटना ने कुछ घंटों के लिए पूरे मुंबई में दहशत का माहौल बना दिया, लेकिन पुलिस की तेज और संयमित कार्रवाई से अब सभी ने राहत की सांस ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 05:16 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई के RA स्टूडियो में 17 बच्चों को बनाया बंधक, किडनैपर बोला- मैं आतंकवादी नहीं हूं

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

Celebrities who got slapped in public
बॉलीवुड

Shilpa Shetty Mother Hospitalized: सुनंदा शेट्टी हुई हॉस्पिटल में एडमिट, बेटे शिल्पा आनन-फानन में पहुंची लीलावती

Shilpa Shetty Mother Sunanda Hospitalized
बॉलीवुड

शरद पवार के पोते ने डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाया, FIR दर्ज, हो सकती है 3 साल की जेल

Donald Trump Aadhaar card
मुंबई

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  

Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर! e-KYC को लेकर मंत्री तटकरे ने किया बड़ा ऐलान

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.