मुंबई के RA स्टूडियो में 17 बच्चों को बनाया बंधक, किडनैपर बोला- मैं आतंकवादी नहीं हूं

मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब 17 बच्चों को एक स्टूडियो (RA Studio) में बंधक बना लिया गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सभी बच्चो की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया और किडनैपर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक एयरगन और कुछ केमिकल बरामद किया है।