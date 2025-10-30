मुंबई के RA स्टूडियो में 17 बच्चों को बनाया बंधक, किडनैपर बोला- मैं आतंकवादी नहीं हूं

मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी हिरासत में (Photo: X/File)
मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब 17 बच्चों को एक स्टूडियो (RA Studio) में बंधक बना लिया गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सभी बच्चो की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया और किडनैपर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक एयरगन और कुछ केमिकल बरामद किया है।
यह घटना पवई के आरए स्टूडियो की है, जहां रोजाना बच्चों के लिए एक्टिंग क्लासेस और ऑडिशन आयोजित किए जाते हैं। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और बच्चों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। चश्मदीदों ने बताया कि कई बच्चों को आरए स्टूडियो की इमारत की खिड़कियों से झांकते और कांच की खिड़कियों पर हाथ मारते हुए देखा गया, जिससे लोगों में और दहशत फैल गई।
बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम रोहित आर्य (Rohit Arya) है। वह आरए स्टूडियो का ही कर्मचारी है और खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाता है। पिछले चार-पांच दिनों से वह वहां ऑडिशन ले रहा था। गुरुवार को भी करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आरए स्टूडियो पहुंचे, जिनमें से रोहित ने लगभग 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन 15 से 20 बच्चों को दोपहर करीब एक बजे से अंदर रोक लिया।
घटना के दौरान रोहित आर्य ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उसने खुद ही बताया कि बच्चों को प्लान बनाकर बंधक बनाया है। उसने कहा कि उसका मकसद किसी से बहुत सारे पैसे मांगना नहीं है, बल्कि कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए उसने यह कदम उठाया है।
वीडियो में रोहित ने दावा किया कि उसकी मांगें नैतिक रूप से सही हैं। उसने कहा कि वह किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उसे आतंकवादी न समझा जाए। उसने साथ ही चेतावनी दी कि अगर किसी ने आक्रामक कदम उठाया, तो स्थिति बिगड़ सकती है।
घटना की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को घेरकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आरोपी रोहित आर्य पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने यह खतरनाक कदम क्यों उठाया और किन लोगों से वह बात करना चाहता था।
इस घटना ने कुछ घंटों के लिए पूरे मुंबई में दहशत का माहौल बना दिया, लेकिन पुलिस की तेज और संयमित कार्रवाई से अब सभी ने राहत की सांस ली है।
