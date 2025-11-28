मॉडल ने ‘ऑफिस’ में 22 साल की कॉलेज छात्रा का दो लोगों से कराया गैंगरेप, वीडियो भी बनाया

मुंबई के अंधेरी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 22 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ उसके बॉस की मदद से दो लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में 31 वर्षीय एक स्ट्रगलिंग मॉडल को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। आरोप है कि पीड़ित छात्रा को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया गया, इसके बाद दो पुरुषों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए।