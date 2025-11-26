BMC चुनाव में घमासान: अरुण गवली की बेटी और भाभी में सीधा मुकाबला, विरोधी हुए खुश

मुंबई नगर निगम चुनाव (BMC Election) जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। सभी दलों ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उबाठा के संभावित गठबंधन ने इस चुनाव को पहले ही दिलचस्प बना दिया है। लेकिन उसके बाद चुनाव में एक और दिलचस्प मोड़ आया, जहां अंडरवर्ल्ड से राजनीति तक पहचान बना चुके अरुण गवली का परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार चुनावों में गवली परिवार में ही चुनावी जंग छिड़ने वाली है। माना जा रहा है कि यह स्थिति शिवसेना के शिंदे गुट से जुड़े बदलाव की वजह से बनी है।