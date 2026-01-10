10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई में आग का तांडव: गोरेगांव में जिंदा जल गए 3 लोग, दो दिन पहले अंधेरी में 2 ने गंवाई जान

Mumbai Goregaon Fire: मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड ने अग्निकांड की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 10, 2026

Mumbai Goregaon Fire

मुंबई में आग का कहर (Photo: IANS/File)

आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। शनिवार तड़के गोरेगांव पश्चिम (Goregaon) के भगत सिंह नगर (Bhagat Singh Nagar) में एक आवासीय मकान में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक 19 वर्षीय युवती और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हादसे ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है।

मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) के मुताबिक, आग लगने की सूचना सुबह करीब 3 बजकर 6 मिनट पर रिपोर्ट की गई। यह हादसा भगत सिंह नगर स्थित एक मंजिला मकान में हुआ। आग सबसे पहले भूतल पर बिजली के तारों और घरेलू सामान में लगी और देखते ही देखते पहली मंजिल तक फैल गई।

बचाने के लिए दौड़े स्थानीय लोग

फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाते हुए पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बिजली का कनेक्शन काटकर आग पर काबू पाया। सुबह 3 बजकर 16 मिनट तक आग को पूरी तरह बुझा लिया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

घर के अंदर फंसे तीनों लोगों को पुलिस वैन और निजी वाहनों की मदद से तुरंत गोरेगांव के ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोग एक ही परिवार के थे, उनकी पहचान संजोग पावस्कर (48 वर्ष), हर्षदा पावस्कर (19 वर्ष) और कुशल पावस्कर (12 वर्ष) के तौर पर हुई है।

शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

अंधेरी में भीषण आग, 2 की मौत

मुंबई के अंधेरी पूर्व में बुधवार शाम आग लगने से दो लोगों की जान चली गई। चांदीवली इलाके में साकीविहार रोड पर स्थित टेक्स सेंटर नाम की व्यावसायिक परिसर में स्थित एक इलेक्ट्रिकल मशीनरी निर्माण कंपनी के कार्यालय में आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरे फ्लोर में फैल गई।

फायर ब्रिगेड के अनुसार आग की सूचना शाम 6 बजकर 36 मिनट पर मिली। हालात को देखते हुए 6 बजकर 54 मिनट पर आग को लेवल-1 घोषित किया गया। आग ग्राउंड प्लस चार मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर पर स्थित यूनिट नंबर 303 में लगी थी। हालांकि आग तीसरे फ्लोर तक ही सीमित रही, लेकिन घना धुआं पूरी इमारत में फैल गया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आग बुझाने के दौरान बचाव कर्मियों को उसी कार्यालय के भीतर दो युवक बेहोशी की हालत में पड़े मिले। दोनों को तुरंत इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। एक को सेवन हिल्स अस्पताल और दूसरे को राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान भगवान पिटाले (40) और सुमंत जाधव (28) के रूप में हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Jan 2026 11:38 am

Published on:

10 Jan 2026 11:22 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में आग का तांडव: गोरेगांव में जिंदा जल गए 3 लोग, दो दिन पहले अंधेरी में 2 ने गंवाई जान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या ‘धुरंधर 2’ के वजह से ‘टॉक्सिक’ और ‘आवारापन 2’ हुई पोस्टपोन, मुकेश भट्ट ने बताई वजह मची सनसनी

Mukesh Bhatt on Awarapan 2 Delay
बॉलीवुड

Tanya Mittal ने दुबई के शेख से बुलवाया ‘जय श्री राम’, 1 मिनट के वीडियो ने मचाया तहलका

Tanya Mittal 1 minute video viral she gets dubai sheikh to chant jai shri ram
TV न्यूज

देसी गानों ने वर्ल्ड क्लब में मारी एंट्री, ‘रोजा’ ने दुनिया के ’10 बेस्ट साउंडट्रैक’ में बनाई जगह, टुटे इंटरनेशनल रिकॉर्ड

देसी गानों ने वर्ल्ड क्लब में मारी एंट्री, 'रोजा' ने दुनिया के '10 बेस्ट साउंडट्रैक' में बनाई जगह, टुटे इंटरनेशनल रिकॉर्ड
बॉलीवुड

वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया का आया पहला पोस्ट, देखकर फैंस हुए हैरान

Tara Sutaria First instagram Post Amid veer pahariya Breakup Rumors her new movie toxic
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन से तलाक के 12 साल बाद सुजैन के पिता ने कही दिल की बात, बोले- उनका अलग होना…

sanjay khan emotional post for daughter sussanne khan and Hrithik roshan divorce after 12 years
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.