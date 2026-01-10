मुंबई में आग का तांडव: गोरेगांव में जिंदा जल गए 3 लोग, दो दिन पहले अंधेरी में 2 ने गंवाई जान

मुंबई में आग का कहर (Photo: IANS/File)
आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। शनिवार तड़के गोरेगांव पश्चिम (Goregaon) के भगत सिंह नगर (Bhagat Singh Nagar) में एक आवासीय मकान में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक 19 वर्षीय युवती और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हादसे ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है।
मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) के मुताबिक, आग लगने की सूचना सुबह करीब 3 बजकर 6 मिनट पर रिपोर्ट की गई। यह हादसा भगत सिंह नगर स्थित एक मंजिला मकान में हुआ। आग सबसे पहले भूतल पर बिजली के तारों और घरेलू सामान में लगी और देखते ही देखते पहली मंजिल तक फैल गई।
फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाते हुए पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बिजली का कनेक्शन काटकर आग पर काबू पाया। सुबह 3 बजकर 16 मिनट तक आग को पूरी तरह बुझा लिया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
घर के अंदर फंसे तीनों लोगों को पुलिस वैन और निजी वाहनों की मदद से तुरंत गोरेगांव के ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोग एक ही परिवार के थे, उनकी पहचान संजोग पावस्कर (48 वर्ष), हर्षदा पावस्कर (19 वर्ष) और कुशल पावस्कर (12 वर्ष) के तौर पर हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
मुंबई के अंधेरी पूर्व में बुधवार शाम आग लगने से दो लोगों की जान चली गई। चांदीवली इलाके में साकीविहार रोड पर स्थित टेक्स सेंटर नाम की व्यावसायिक परिसर में स्थित एक इलेक्ट्रिकल मशीनरी निर्माण कंपनी के कार्यालय में आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरे फ्लोर में फैल गई।
फायर ब्रिगेड के अनुसार आग की सूचना शाम 6 बजकर 36 मिनट पर मिली। हालात को देखते हुए 6 बजकर 54 मिनट पर आग को लेवल-1 घोषित किया गया। आग ग्राउंड प्लस चार मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर पर स्थित यूनिट नंबर 303 में लगी थी। हालांकि आग तीसरे फ्लोर तक ही सीमित रही, लेकिन घना धुआं पूरी इमारत में फैल गया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
आग बुझाने के दौरान बचाव कर्मियों को उसी कार्यालय के भीतर दो युवक बेहोशी की हालत में पड़े मिले। दोनों को तुरंत इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। एक को सेवन हिल्स अस्पताल और दूसरे को राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान भगवान पिटाले (40) और सुमंत जाधव (28) के रूप में हुई है।
