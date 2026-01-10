मुंबई में आग का तांडव: गोरेगांव में जिंदा जल गए 3 लोग, दो दिन पहले अंधेरी में 2 ने गंवाई जान

आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। शनिवार तड़के गोरेगांव पश्चिम (Goregaon) के भगत सिंह नगर (Bhagat Singh Nagar) में एक आवासीय मकान में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक 19 वर्षीय युवती और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हादसे ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है।