मुंबई

Mumbai Local Update: पेट्रोल पाइपलाइन फटी, रेलवे ने खारकोपर-उरण लोकल सेवा की सस्पेंड

Mumbai Local Train Suspended: पेट्रोल पाइपलाइन फटने के कारण खारकोपर और उरण के बीच उपनगरीय ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 12, 2025

Mumbai Local Train update

मुंबई लोकल ट्रेन

मुंबई लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए जरुरी खबर है। मध्य रेलवे की खारकोपर से उरण के बीच चलने वाली उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बुधवार को अचानक पेट्रोल पाइपलाइन फटने के कारण बंद कर दी गईं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।

खारकोपर-उरण लोकल सेवा बंद

सेंट्रल रेलवे ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “खारकोपर और उरण के बीच पेट्रोल पाइपलाइन टूटने के कारण अप और डाउन दोनों लाइन की सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित की गयी हैं। यह कदम पूरी तरह एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया सहयोग करें।”

अधिकारियों के मुताबिक, पाइपलाइन में लीकेज की सूचना मिलते ही आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच गईं। तुरंत ही रेलवे ट्रैफिक को भी रोक दिया गया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। इस कारण खारकोपर, उरण और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कई यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करनी पड़ी।

हालांकि, रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि लोकल ट्रेन सेवाएं जल्द ही फिर से शुरू हो जाएंगी। पाइपलाइन की मरम्मत पूरी होते ही और सुरक्षा जांच के बाद, लोकल ट्रेने फिर से शुरू कर दी जाएंगी। 

Published on:

12 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Local Update: पेट्रोल पाइपलाइन फटी, रेलवे ने खारकोपर-उरण लोकल सेवा की सस्पेंड

