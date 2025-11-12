Mumbai Local Update: पेट्रोल पाइपलाइन फटी, रेलवे ने खारकोपर-उरण लोकल सेवा की सस्पेंड

अधिकारियों के मुताबिक, पाइपलाइन में लीकेज की सूचना मिलते ही आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच गईं। तुरंत ही रेलवे ट्रैफिक को भी रोक दिया गया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। इस कारण खारकोपर, उरण और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कई यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करनी पड़ी।