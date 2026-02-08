8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में 44 साल बाद भाजपा का मेयर, जानें कौन है रितु तावड़े, गुजराती बहुल इलाके में है दबदबा

Mumbai Mayor Ritu Tawde : 227 सदस्यीय बीएमसी चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना ने 29 सीटें जीतीं। दोनों दलों के गठबंधन के पास कुल 118 पार्षद हैं, जो बहुमत के 114 के आंकड़े से अधिक है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 08, 2026

BMC Mayor Ritu Tawde

मुंबई की नई मेयर रितु तावडे (Photo: X/BJP)

मुंबई की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। भाजपा (BJP) पहली बार मुंबई में अपना मेयर (महापौर) बनाने जा रही है, जिससे नगर निकाय में ठाकरे परिवार का 25 वर्षों से चला आ रहा दबदबा समाप्त हो जाएगा। भाजपा पार्षद रितु तावड़े ने शनिवार को देश की सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मेयर पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दिलचस्प बात यह है कि किसी अन्य विपक्षी दल ने इस पद के लिए पर्चा नहीं भरा है, जिससे तावड़े का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है।

महायुति गठबंधन ने नगर निगम की कमान संभालने के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है। जहां भाजपा की रितु तावड़े मेयर का पद संभालेंगी, वहीं गठबंधन की सहयोगी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के संजय घाडी को उप-मेयर (उपमहापौर) पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। संजय घाडी वार्ड नंबर 5 से पार्षद हैं और पहले शिवसेना (यूबीटी) का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वे शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। शिवसेना ने रणनीति के तहत उपमहापौर के कार्यकाल को 15-15 महीनों के चार हिस्सों में बांटने का फैसला किया है ताकि पार्टी के चार पार्षदों को इस पद पर सेवा करने का अवसर मिल सके।

शनिवार को नामांकन की प्रक्रिया के दौरान महायुति के नेताओं ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। रितु तावड़े और संजय घाडी ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम और पूर्व सांसद राहुल शेवाले की उपस्थिति में अपने फॉर्म जमा किए।

बीएमसी के सचिव कार्यालय ने पुष्टि की है कि शाम 6 बजे की समय सीमा तक केवल इन्हीं दो उम्मीदवारों के नामांकन प्राप्त हुए हैं। हालांकि चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 11 फरवरी को पूरी की जाएगी, लेकिन संख्या बल पूरी तरह भाजपा गठबंधन के पक्ष में है। भाजपा 89 सीटों के साथ बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि शिवसेना के 29 पार्षदों के साथ गठबंधन के पास कुल 118 सदस्यों का समर्थन है, जो बहुमत के 114 के आंकड़े से अधिक है।

कौन है रितु तावड़े?

मुंबई के गुजराती बहुल इलाके घाटकोपर (वार्ड 132) से दो बार पार्षद रह चुकीं रितु तावड़े साल 2012 में भाजपा में शामिल हुई थीं और उसी साल पार्षद चुनी गयी थीं। घाटकोपर में उनकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में है जिनका विशेष रूप से गुजराती और मराठी दोनों समुदायों के बीच अच्छा प्रभाव माना जाता है।

पार्षद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने शिक्षा समिति की अध्यक्षता की और नगर निकाय के प्रशासनिक कार्यों में अपनी गहरी पैठ बनाई। तावड़े न केवल बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वे तब भी सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने दुकानों में पुतलों पर प्रदर्शित आपत्तिजनक कपड़ों के खिलाफ आवाज उठाई थी।

बीएमसी में नए युग की शुरुआत

भाजपा नेताओं ने इस जीत को मुंबई के विकास के लिए एक नया सवेरा बताया है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने विश्वास जताया कि 44 साल बाद भाजपा का महापौर मुंबई को भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त करने का काम करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि महायुति ने हमेशा एक मराठी और हिंदू मेयर पद देने का वादा किया था, जिसे रितु तावड़े के रूप में पूरा किया गया है।

गौरतलब है कि 227 सदस्यीय बीएमसी चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना ने 29 सीटें जीतीं। वहीं, 1997 से बीएमसी पर शासन करने वाली शिवसेना (उद्धव गुट) को इस बार 65 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने 24, एआईएमआईएम ने 8, मनसे ने 6, एनसीपी (अजित पवार) ने 3, एनसीपी (शरद पवार) ने एक और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतीं। दो निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए।

74,450 करोड़ रुपये के विशाल बजट वाली बीएमसी का पिछला कार्यकाल समाप्त होने के बाद 7 मार्च 2022 से बीएमसी कमिश्नर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Feb 2026 10:13 am

Published on:

08 Feb 2026 09:35 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में 44 साल बाद भाजपा का मेयर, जानें कौन है रितु तावड़े, गुजराती बहुल इलाके में है दबदबा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘MMS बना या वीडियो… वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित का पति पर फूटा गुस्सा, दिखाया अपने किडनैपिंग का वीडियो

वड़ा पाव गर्ल पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। उन्होंने पति पर अफेयर का आरोप लगाया था अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके मुंह पर टेप बंधा नजर आ रहा है। जिसे देख लोग परेशान हो गए और उनके बेटे को लेकर सवाल पूछने लगे।
OTT

निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर लगाया ध्यान, परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद टूटे थे विनोद खन्ना, पत्नी का बड़ा खुलासा

विनोद खन्ना के सन्यासी बनने और करियर के पीक पर सब छोड़ देने का असली कारण पहली बार उनकी दूसरी पत्नी ने बताया है। उन्होंने उस बात का भी राज खोला जब विनोद खन्ना निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर बैठे थे।
बॉलीवुड

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: 67% मतदान, सोलापुर में 14 साल के बच्चे ने डाला वोट, वीडियो वायरल

Maharashtra vote Sunetra Pawar
मुंबई

पीरियड्स में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, रोने लगी थीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरी हड्डियों में

कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आते ही लोगों के दिलों में छा जाती हैं, हम बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर की, वह खुद इतनी ब्लॉकबस्टर है कि उसके गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। उसमें एक गाना है 'शरारत' जिसे करते हुए एक्ट्रेस को पीरियड्स हो रहे थे।
बॉलीवुड

पैकर्स-मूवर्स से हो जाएं सावधान! फेमस टीवी एक्ट्रेस हुईं शिकार, ऐसे उड़ाते हैं कीमती सामान और रुपये

Packers-Movers Scam
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.