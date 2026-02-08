मुंबई में 44 साल बाद भाजपा का मेयर, जानें कौन है रितु तावड़े, गुजराती बहुल इलाके में है दबदबा

महायुति गठबंधन ने नगर निगम की कमान संभालने के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है। जहां भाजपा की रितु तावड़े मेयर का पद संभालेंगी, वहीं गठबंधन की सहयोगी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के संजय घाडी को उप-मेयर (उपमहापौर) पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। संजय घाडी वार्ड नंबर 5 से पार्षद हैं और पहले शिवसेना (यूबीटी) का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वे शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। शिवसेना ने रणनीति के तहत उपमहापौर के कार्यकाल को 15-15 महीनों के चार हिस्सों में बांटने का फैसला किया है ताकि पार्टी के चार पार्षदों को इस पद पर सेवा करने का अवसर मिल सके।