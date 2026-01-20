1.5 घंटे का सफर 50 मिनट में पूरा… मुंबई मेट्रो-9 को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी!

मीरा-भायंदर से अंधेरी जाने वाले यात्रियों के लिए यह मेट्रो किसी तोहफे से कम नहीं है। वर्तमान में सड़क मार्ग से मीरा रोड से अंधेरी जाने में पीक आवर्स में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। मेट्रो शुरू होने के बाद यात्री मेट्रो 9, 7 और 2A के जरिए यही सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे। MMRDA का अनुमान है कि इससे यात्रा समय में 50% से 75% तक की बचत होगी। कम समय में सफर पूरा होने से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा।