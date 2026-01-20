20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

1.5 घंटे का सफर 50 मिनट में पूरा… मुंबई मेट्रो-9 को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी!

Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रो लाइन-9 मुंबई के दहिसर (पूर्व) को ठाणे जिले के मीरा-भायंदर शहर से जोड़ती है। यह मेट्रो लाइन-7 का विस्तार है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 20, 2026

Mumbai Metro Update

मुंबई मेट्रो अपडेट (File Photo/FB)

मीरा-भायंदर के निवासियों का सालों लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने घोषणा की है कि मुंबई मेट्रो लाइन 9 (रेड लाइन) की सेवा अगले महीने यानी फरवरी 2026 में शुरू कर दी जाएगी। यह मेट्रो लाइन मुंबई के दहिसर (पूर्व) को ठाणे जिले के मीरा-भायंदर से जोड़ती है, जो इस क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी।

5 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है शुरू

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के अनुसार, मेट्रो परियोजना का काम अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हो चुकी है। चूंकि वर्तमान में स्थानीय निकाय (जिला परिषद और पंचायत समिति) चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए 5 फरवरी को चुनाव संपन्न होते ही इस मेट्रो सेवा को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।

इन इलाकों को फायदा, देखें पूरा रूट और स्टेशन-

मेट्रो लाइन 9, मेट्रो लाइन 7 (अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट) का ही विस्तार है। लगभग 13.58 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 11.38 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड और 2.19 किलोमीटर भूमिगत है।

इस लाइन पर प्रमुख स्टेशन- दहिसर पूर्व (इंटरचेंज स्टेशन), पांडुरंग वाड़ी, मिरागांव (अमर पैलेस), काशीगांव (झंकार कंपनी), साईंबाबा नगर, मेदतिया नगर (दीपक अस्पताल), शहीद भगत सिंह गार्डन (मैक्सस मॉल), सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, MBMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंद्रलोक स्टेशन हैं।

1.5 घंटे का सफर महज 50 मिनट में पूरा-

मीरा-भायंदर से अंधेरी जाने वाले यात्रियों के लिए यह मेट्रो किसी तोहफे से कम नहीं है। वर्तमान में सड़क मार्ग से मीरा रोड से अंधेरी जाने में पीक आवर्स में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। मेट्रो शुरू होने के बाद यात्री मेट्रो 9, 7 और 2A के जरिए यही सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे। MMRDA का अनुमान है कि इससे यात्रा समय में 50% से 75% तक की बचत होगी। कम समय में सफर पूरा होने से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा।

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर वाहनों का बोझ होगा कम-

दहिसर टोल नाका और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम मुंबई की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रोजाना 22 से 30 लाख वाहन गुजरते हैं। मेट्रो शुरू होने से एक बड़ी आबादी निजी वाहनों और बसों के बजाय मेट्रो का विकल्प चुनेगी, जिससे दहिसर टोल नाके पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी।

मेट्रो 9 की खास बातें-

इस लाइन की एक खासियत इसका डबल-डेकर ब्रिज है। इसके ऊपरी डेक पर मेट्रो चलेगी, जबकि निचले डेक पर वाहनों के लिए फ्लाईओवर होगा, जिससे सड़क और रेल दोनों का ट्रैफिक सुधरेगा।

मेट्रो लाइन-9 आगे चलकर मेट्रो-3 (कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज) और प्रस्तावित मेट्रो 10 (ठाणे की ओर) से भी जोड़ा जाएगा। जिससे ठाणे और दक्षिण मुंबई तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। मेट्रो लाइन-9 का सीधा इंटरचेंज मेट्रो-7 (दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व) और मेट्रो-2A (दहिसर पश्चिम से डीएन नगर) से होगा। दहिसर इंटरचेंज की वजह से यात्री अंधेरी, बांद्रा और दक्षिण मुंबई तक तेजी से पहुंच सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Jan 2026 08:33 pm

Published on:

20 Jan 2026 08:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 1.5 घंटे का सफर 50 मिनट में पूरा… मुंबई मेट्रो-9 को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी!

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘The 50’ के रिलीज के ठीक 11 दिन पहले… कशिश कपूर नहीं होंगी शो का हिस्सा, सामने आई ये बड़ी वजह

Kashish Kapoor
OTT

फिल्मों में अब कभी नहीं दिखेंगे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस लियुंग, 77 की उम्र में निधन… वजह जान हो जाएंगे हैरान

Bruce Leung Dies
हॉलीवुड

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, 100 पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन, हनीट्रैप का गंदा खेल देख पुलिस भी दंग

Prostitution racket Honey Trap Maharashtra
मुंबई

वीडियो ने इंटरनेट का पारा किया हाई! कौन है ये एक्टर जिसने चूमा माधुरी दीक्षित का हाथ?

Madhuri Dixit
बॉलीवुड

5 साल बाद यहां MIM होगा… कौन हैं सहर शेख, जिसने जितेंद्र आव्हाड को उनके ही गढ़ में ललकारा

Sahar Shaikh Mumbra viral video
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.