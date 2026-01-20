1.5 घंटे का सफर 50 मिनट में पूरा… मुंबई मेट्रो-9 को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी!

मुंबई मेट्रो अपडेट (File Photo/FB)
मीरा-भायंदर के निवासियों का सालों लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने घोषणा की है कि मुंबई मेट्रो लाइन 9 (रेड लाइन) की सेवा अगले महीने यानी फरवरी 2026 में शुरू कर दी जाएगी। यह मेट्रो लाइन मुंबई के दहिसर (पूर्व) को ठाणे जिले के मीरा-भायंदर से जोड़ती है, जो इस क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी।
5 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है शुरू
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के अनुसार, मेट्रो परियोजना का काम अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हो चुकी है। चूंकि वर्तमान में स्थानीय निकाय (जिला परिषद और पंचायत समिति) चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए 5 फरवरी को चुनाव संपन्न होते ही इस मेट्रो सेवा को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।
इन इलाकों को फायदा, देखें पूरा रूट और स्टेशन-
मेट्रो लाइन 9, मेट्रो लाइन 7 (अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट) का ही विस्तार है। लगभग 13.58 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 11.38 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड और 2.19 किलोमीटर भूमिगत है।
इस लाइन पर प्रमुख स्टेशन- दहिसर पूर्व (इंटरचेंज स्टेशन), पांडुरंग वाड़ी, मिरागांव (अमर पैलेस), काशीगांव (झंकार कंपनी), साईंबाबा नगर, मेदतिया नगर (दीपक अस्पताल), शहीद भगत सिंह गार्डन (मैक्सस मॉल), सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, MBMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंद्रलोक स्टेशन हैं।
मीरा-भायंदर से अंधेरी जाने वाले यात्रियों के लिए यह मेट्रो किसी तोहफे से कम नहीं है। वर्तमान में सड़क मार्ग से मीरा रोड से अंधेरी जाने में पीक आवर्स में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। मेट्रो शुरू होने के बाद यात्री मेट्रो 9, 7 और 2A के जरिए यही सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे। MMRDA का अनुमान है कि इससे यात्रा समय में 50% से 75% तक की बचत होगी। कम समय में सफर पूरा होने से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर वाहनों का बोझ होगा कम-
दहिसर टोल नाका और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम मुंबई की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रोजाना 22 से 30 लाख वाहन गुजरते हैं। मेट्रो शुरू होने से एक बड़ी आबादी निजी वाहनों और बसों के बजाय मेट्रो का विकल्प चुनेगी, जिससे दहिसर टोल नाके पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी।
मेट्रो 9 की खास बातें-
इस लाइन की एक खासियत इसका डबल-डेकर ब्रिज है। इसके ऊपरी डेक पर मेट्रो चलेगी, जबकि निचले डेक पर वाहनों के लिए फ्लाईओवर होगा, जिससे सड़क और रेल दोनों का ट्रैफिक सुधरेगा।
मेट्रो लाइन-9 आगे चलकर मेट्रो-3 (कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज) और प्रस्तावित मेट्रो 10 (ठाणे की ओर) से भी जोड़ा जाएगा। जिससे ठाणे और दक्षिण मुंबई तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। मेट्रो लाइन-9 का सीधा इंटरचेंज मेट्रो-7 (दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व) और मेट्रो-2A (दहिसर पश्चिम से डीएन नगर) से होगा। दहिसर इंटरचेंज की वजह से यात्री अंधेरी, बांद्रा और दक्षिण मुंबई तक तेजी से पहुंच सकेंगे।
