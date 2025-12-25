25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

814 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 1386 गिरफ्तारियां… क्रिसमस और न्यू ईयर पर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट

Mumbai News: मायानगरी मुंबई में क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साल भर में ड्रग्स से जुड़े कुल 1096 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1386 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 25, 2025

Mumbai Police on Alert

नए साल के जश्न पर मुंबई पुलिस का कड़ा पहरा (Photo: IANS/File)

मुंबई में नशे के खिलाफ चल रही जंग में इस साल बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने 2025 में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 814 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मादक पदार्थों की खेप जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, साल भर में ड्रग्स से जुड़े कुल 1096 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1386 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 814 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने शहर में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए इस व्यापक अभियान के तहत साल भर में कुल 1096 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1386 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।

इन मामलों में स्थानीय नेटवर्क के साथ-साथ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर मामले की गहराई से जांच की गई ताकि सप्लाई चेन को जड़ से तोड़ा जा सके। इस बीच, शहर के सभी प्रमुख स्थलों, पबों, क्लबों और सार्वजनिक समारोहों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। 

न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टियों पर पैनी नजर

क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर भर में हाई अलर्ट घोषित किया है। खासतौर पर पार्टियों, नाइट क्लब्स, पब्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जश्न की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

मुंबई पुलिस के अनुसार, भीड़भाड़ वाले इलाकों और पार्टियों में ड्रग पेडलर्स की गतिविधियों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कहीं संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 10:40 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 814 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 1386 गिरफ्तारियां… क्रिसमस और न्यू ईयर पर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

150 रुपये की साड़ी पहनती हैं…जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber

150 रुपये की साड़ी पहनती हैं...जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber
बॉलीवुड

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑपरेशन शुरू, पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई लैंड

राष्ट्रीय

Imani Dia Smith Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान, बॉयफ्रेंड पर मर्डर का आरोप

Imani Dia Smith Murder
हॉलीवुड

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ओपनिंग डे पर पॉजिटिव बज, कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ की सफलता नहीं, इस बड़े कारण से रणवीर सिंह ने छोड़ी ‘डॉन 3’

Not dhurandhar success Ranveer Singh Exit Don 3 this big reason revealed
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.