814 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 1386 गिरफ्तारियां… क्रिसमस और न्यू ईयर पर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 814 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने शहर में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए इस व्यापक अभियान के तहत साल भर में कुल 1096 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1386 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।