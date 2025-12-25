814 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 1386 गिरफ्तारियां… क्रिसमस और न्यू ईयर पर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट

नए साल के जश्न पर मुंबई पुलिस का कड़ा पहरा (Photo: IANS/File)
मुंबई में नशे के खिलाफ चल रही जंग में इस साल बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने 2025 में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 814 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मादक पदार्थों की खेप जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, साल भर में ड्रग्स से जुड़े कुल 1096 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1386 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 814 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने शहर में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए इस व्यापक अभियान के तहत साल भर में कुल 1096 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1386 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।
इन मामलों में स्थानीय नेटवर्क के साथ-साथ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर मामले की गहराई से जांच की गई ताकि सप्लाई चेन को जड़ से तोड़ा जा सके। इस बीच, शहर के सभी प्रमुख स्थलों, पबों, क्लबों और सार्वजनिक समारोहों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर भर में हाई अलर्ट घोषित किया है। खासतौर पर पार्टियों, नाइट क्लब्स, पब्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जश्न की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
मुंबई पुलिस के अनुसार, भीड़भाड़ वाले इलाकों और पार्टियों में ड्रग पेडलर्स की गतिविधियों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कहीं संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
