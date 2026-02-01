बजट 2026 में 8 शहरों को बड़ा तोहफा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का होगा निर्माण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026 पेश करते हुए देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को एक नई गति दी है। इस बजट में महाराष्ट्र के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने मुंबई और पुणे में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य इन दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों तक पहुंचने का समय कम करना और व्यापारिक गतिविधियों को गति देना है।