1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

बजट 2026 में 8 शहरों को बड़ा तोहफा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का होगा निर्माण

Budget 2026: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई, पुणे सहित आठ शहरों को जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कराने का ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 01, 2026

Nirmala Sitharaman High-Speed Rail corridors

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान (Photo: IANS/File)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026 पेश करते हुए देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को एक नई गति दी है। इस बजट में महाराष्ट्र के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने मुंबई और पुणे में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य इन दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों तक पहुंचने का समय कम करना और व्यापारिक गतिविधियों को गति देना है।

7 नए कॉरिडोर में मुंबई-पुणे सबसे अहम

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर में कुल सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है। 'ग्रोथ कनेक्टर' के तौर पर बनने वाले इन कॉरिडोर्स की सूची में मुंबई-पुणे रूट शीर्ष पर है। अन्य मार्गों में पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य न केवल गति बढ़ाना है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना भी है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ यात्री परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन कॉरिडोरों को शहरों के बीच 'ग्रोथ कनेक्टर' के रूप में तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल मार्गों में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं।"

12.2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट

इस साल सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल परियोजना इसी बड़े विजन का हिस्सा है। इस कॉरिडोर के बन जाने से सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव मिलेगा।

क्या होगा फायदा?

मुंबई और पुणे के बीच का सफर जो वर्तमान में 3-4 घंटे लेता है, वह काफी कम हो जाएगा।

आईटी और औद्योगिक हब के रूप में इन दोनों शहरों के बीच लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

इलेक्ट्रिक हाई-स्पीड ट्रेनें कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 01:12 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बजट 2026 में 8 शहरों को बड़ा तोहफा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का होगा निर्माण
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच

fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच
बॉलीवुड

परिवार के करीबी की मौत के बाद पवित्रा पुनिया की शादी हुई पोस्टपोन, गमगीन हुआ महौल

पवित्रा पुनिया की शादी टली, परिवार के करीबी के निधन के बाद लिया फैसला
मनोरंजन

रोहित शेट्टी घर पर थे, बाहर चली 5 गोलियां, 12 टीमें गठित- फायरिंग केस में अब तक क्या पता चला

Rohit Shetty house firing Mumbai
मुंबई

जिस एक्टर को परोसा गया था मटन की जगह बीफ! उसने वेटर की गिरफ्तारी के बाद शेयर वीडियो किया डिलीट?

Sayak chakraborty served beef instead of mutton in kolkata pub Actor deleted share video after trolling
मनोरंजन

पिता से बेहद नफरत करती है ये फेमस एक्ट्रेस, कभी नहीं किया सरनेम इस्तेमाल, बताया ये बड़ा कारण

Tabu hate her father never used his surname with her name she Big reason Revealed
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.