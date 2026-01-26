मुंबई में 27 जनवरी से पानी की कटौती! इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

मुंबई महानगरपालिका ने प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पानी बंद रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए पहले से जरूरी पानी का भंडारण कर लें। इसके साथ ही मरम्मत कार्य के बाद अगले 24 घंटे तक पानी का उपयोग बेहद संयम से करने की सलाह दी गई है। सप्लाई बहाल होने के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक पानी उबालकर और छानकर पीने का भी आग्रह किया गया है।