अपराधियों से लेकर लापता बच्चों तक… कैसे सुरक्षा कवच बना रेलवे का ‘फेस रिकग्निशन’ सिस्टम

इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह व्यक्ति की गतिविधियों के पैटर्न को समझता है। जैसे इसी साल जनवरी में मुंबई के मलाड स्टेशन पर प्रोफेसर आलोक सिंह पर हमला करने वाले आरोपी ओमकार शिंदे को इसी सिस्टम की मदद से पकड़ा गया। दरअसल फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से पता चला कि वह रोज एक तय समय पर ट्रेन पकड़ता था और शाम को एक ही रूट से लौटता था। इसी पैटर्न के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया।