कौन है ईशा रेखी जो बनीं बादशाह की दूसरी पत्नी? रूमर्ड पत्नी के साथ शादी की तस्वीरें वायरल

Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi: मशहूर रैपर बादशाह की निजी जिंदगी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद यह अटकलें तेज हो गईं कि उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी से शादी कर ली है। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल तस्वीरों ने फैंस की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।