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कौन है ईशा रेखी जो बनीं बादशाह की दूसरी पत्नी? रूमर्ड पत्नी के साथ शादी की तस्वीरें वायरल

Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi: मशहूर रैपर बादशाह की शादी की तस्वीर मंगलवार सुबह से ही काफी वायरल है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनकी शादी की फोटो है। कौन हैं ईशा रेखी जिन्हें बादशाह की दूसरी पत्नी बताया जा रहा है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 24, 2026

Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi

Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi (सोर्स- एक्स)

Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi: मशहूर रैपर बादशाह की निजी जिंदगी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद यह अटकलें तेज हो गईं कि उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी से शादी कर ली है। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल तस्वीरों ने फैंस की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।

वायरल तस्वीरों से बढ़ी शादी की चर्चा (Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi)

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में दोनों को पारंपरिक रीति-रिवाज निभाते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें ईशा रिखी की मां पूनम रिखी द्वारा साझा की गई थीं, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया। कुछ तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आए, जबकि कुछ फोटो पोस्ट-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलक देती दिखाई दीं।

हालांकि अब तक न तो बादशाह और न ही ईशा रिखी ने इन खबरों पर कोई आधिकारिक बयान दिया है, जिससे फैंस के बीच सस्पेंस और बढ़ गया है।

पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं ईशा

ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'जट एंड जूलियट' से छोटे रोल के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय पंजाबी फिल्मों में काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई।

उनकी प्रमुख फिल्मों में 'हेपी गो लकी' और 'अरदास' जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। अभिनय के साथ-साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

2021 से शुरू हुई थी रिश्ते की चर्चा (Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi)

बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते को लेकर चर्चा नई नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साल 2021 से एक-दूसरे को जानने लगे थे। बताया जाता है कि उनकी पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, जहां फिल्मों और संगीत को लेकर उनकी पसंद समान होने के कारण दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं।

इसके बाद कई मौकों पर दोनों को साथ देखा गया, जिनमें पंजाबी सिंगर करण औजला के एल्बम लॉन्च इवेंट में उनकी मौजूदगी भी शामिल रही। यही वजह है कि शादी की खबरें सामने आते ही लोगों ने इसे उनके रिश्ते का अगला कदम माना।

पहले भी शादीशुदा रह चुके हैं बादशाह

गौरतलब है कि बादशाह की पहले जैसमीन मसीह से शादी हुई थी। दोनों ने साल 2020 में अलग होने का फैसला लिया था। इस शादी से उनकी एक बेटी जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह भी है, जो साल 2017 में जन्मी थी।

ऐसे में ईशा रिखी के साथ शादी की खबरों ने उनके फैंस के बीच नई उत्सुकता पैदा कर दी है और लोग अब दोनों की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर क्यों बढ़ी दिलचस्पी?

दरअसल, जब किसी बड़े कलाकार की निजी जिंदगी से जुड़ी खबर सामने आती है, तो फैंस की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। ईशा रिखी पहले से ही पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हैं, लेकिन बादशाह के साथ नाम जुड़ने के बाद उनकी लोकप्रियता में अचानक उछाल देखने को मिला है।

फिलहाल शादी की खबरें कितनी सच हैं, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस खबर ने मनोरंजन जगत में हलचल जरूर पैदा कर दी है।

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Published on:

24 Mar 2026 03:29 pm

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