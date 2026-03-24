‘धुरंधर 2’ से हटा गाना, सिंगर का छलका दर्द, बोले- रणवीर के साथ सब शूट हुआ…

Mujtaba Aziz Naza Dhurandhar 2 Song Removed: रणवीर सिंह की बहुचर्चित फिल्म 'धुरंधर 2' लगातार चर्चा में बनी हुई है, लेकिन इस बार फिल्म की कहानी या कलेक्शन नहीं बल्कि एक गाने को लेकर नया खुलासा सामने आया है। मशहूर कव्वाली गायक मुज्तबा अजीज नाजा ने हाल ही में बताया कि उनका गाना ‘डोंगरी के सुल्तान’, जिसे बड़े पैमाने पर शूट किया गया था, अंतिम एडिट में फिल्म से हटा दिया गया। इस खुलासे ने फिल्म के फैंस को भी चौंका दिया है।