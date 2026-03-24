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धुरंधर 2 एडल्ट फिल्म…रणवीर की फिल्म पर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार? ‘भूत बंगला’ से टक्कर पर की बात

Akshay Kumar On Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म की टक्कर को लेकर खिलाड़ी कुमार ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 24, 2026

Akshay Kumar On Dhurandhar 2

Akshay Kumar On Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)

Akshay Kumar On Dhurandhar 2: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में मौजूदा बॉक्स ऑफिस ट्रेंड और फिल्मों के बदलते स्वरूप पर खुलकर बात की। खासतौर पर उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' जैसी एक्शन फिल्मों और अपनी आगामी फिल्म भूत बंगला के बीच अंतर को साफ शब्दों में समझाया।

'धुरंधर' की तारीफ करते हुए बोले अक्षय कुमार (Akshay Kumar On Dhurandhar 2)

अक्षय कुमार ने हाल ही में PTI को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी है और उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार फिल्म है, लेकिन इसका दर्शक वर्ग अलग है। उनके अनुसार धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो मुख्य रूप से एडल्ट दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि उनकी फिल्म 'भूत बंगला' बच्चों और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने वाली मनोरंजक फिल्म है।

अक्षय ने ये भी साफ किया कि फिल्म बनाते समय उन्होंने बॉक्स ऑफिस ट्रेंड को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि कहानी की ताकत को प्राथमिकता दी। उनके मुताबिक किसी भी फिल्म की सफलता का असली आधार उसकी कहानी और दर्शकों से जुड़ाव होता है।

एक्शन फिल्मों के दौर में अलग यूज (Akshay Kumar On Dhurandhar 2)

पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर एक्शन और स्पाई-थ्रिलर फिल्मों का दबदबा देखने को मिल रहा है। खासकर 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह के दमदार अभिनय ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया है। फिल्म में उनके निभाए किरदार हमजा अली माजरी और जसकीरत सिंह रंगी को खूब सराहा जा रहा है।

ऐसे माहौल में अक्षय कुमार का हल्की-फुल्की हॉरर-कॉमेडी फिल्म के साथ आना दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव साबित हो सकता है।

14 साल बाद फिर साथ आए अक्षय और प्रियदर्शन

फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए निर्देशक प्रियदर्शन और अक्षय कुमार करीब 14 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। इस जोड़ी ने पहले भी कई सफल कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों को खूब हंसाया है। ऐसे में उनकी नई फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

प्रियदर्शन ने भी इस मौके पर कहा कि दर्शक हमेशा अलग-अलग तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। उनके अनुसार जब लगातार गंभीर या एक्शन फिल्में देखने के बाद दर्शकों को हल्की-फुल्की मनोरंजक फिल्म मिलती है, तो वह उनके लिए ताजगी भरा अनुभव होता है।

उन्होंने ये भी बताया कि भूत बंगला पूरी तरह से पारिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म है, जिसमें किसी भी तरह की अश्लीलता या डबल मीनिंग संवाद नहीं होंगे। यही वजह है कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ इसे आराम से देख सकते हैं।

दमदार स्टारकास्ट के साथ आ रही है फिल्म (Akshay Kumar On Dhurandhar 2)

फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, तबु और वामिका गब्बी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि एक्शन फिल्मों के दौर में दर्शक इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को कितना पसंद करते हैं और अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखाती है।

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Updated on:

24 Mar 2026 04:13 pm

Published on:

24 Mar 2026 04:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धुरंधर 2 एडल्ट फिल्म…रणवीर की फिल्म पर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार? ‘भूत बंगला’ से टक्कर पर की बात

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