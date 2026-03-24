धुरंधर 2 एडल्ट फिल्म…रणवीर की फिल्म पर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार? ‘भूत बंगला’ से टक्कर पर की बात

Akshay Kumar On Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)
Akshay Kumar On Dhurandhar 2: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में मौजूदा बॉक्स ऑफिस ट्रेंड और फिल्मों के बदलते स्वरूप पर खुलकर बात की। खासतौर पर उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' जैसी एक्शन फिल्मों और अपनी आगामी फिल्म भूत बंगला के बीच अंतर को साफ शब्दों में समझाया।
अक्षय कुमार ने हाल ही में PTI को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी है और उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार फिल्म है, लेकिन इसका दर्शक वर्ग अलग है। उनके अनुसार धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो मुख्य रूप से एडल्ट दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि उनकी फिल्म 'भूत बंगला' बच्चों और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने वाली मनोरंजक फिल्म है।
अक्षय ने ये भी साफ किया कि फिल्म बनाते समय उन्होंने बॉक्स ऑफिस ट्रेंड को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि कहानी की ताकत को प्राथमिकता दी। उनके मुताबिक किसी भी फिल्म की सफलता का असली आधार उसकी कहानी और दर्शकों से जुड़ाव होता है।
पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर एक्शन और स्पाई-थ्रिलर फिल्मों का दबदबा देखने को मिल रहा है। खासकर 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह के दमदार अभिनय ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया है। फिल्म में उनके निभाए किरदार हमजा अली माजरी और जसकीरत सिंह रंगी को खूब सराहा जा रहा है।
ऐसे माहौल में अक्षय कुमार का हल्की-फुल्की हॉरर-कॉमेडी फिल्म के साथ आना दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव साबित हो सकता है।
फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए निर्देशक प्रियदर्शन और अक्षय कुमार करीब 14 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। इस जोड़ी ने पहले भी कई सफल कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों को खूब हंसाया है। ऐसे में उनकी नई फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
प्रियदर्शन ने भी इस मौके पर कहा कि दर्शक हमेशा अलग-अलग तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। उनके अनुसार जब लगातार गंभीर या एक्शन फिल्में देखने के बाद दर्शकों को हल्की-फुल्की मनोरंजक फिल्म मिलती है, तो वह उनके लिए ताजगी भरा अनुभव होता है।
उन्होंने ये भी बताया कि भूत बंगला पूरी तरह से पारिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म है, जिसमें किसी भी तरह की अश्लीलता या डबल मीनिंग संवाद नहीं होंगे। यही वजह है कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ इसे आराम से देख सकते हैं।
फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, तबु और वामिका गब्बी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
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