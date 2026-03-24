धुरंधर 2 एडल्ट फिल्म…रणवीर की फिल्म पर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार? ‘भूत बंगला’ से टक्कर पर की बात

अक्षय कुमार ने हाल ही में PTI को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी है और उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार फिल्म है, लेकिन इसका दर्शक वर्ग अलग है। उनके अनुसार धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो मुख्य रूप से एडल्ट दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि उनकी फिल्म 'भूत बंगला' बच्चों और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने वाली मनोरंजक फिल्म है।