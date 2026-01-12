नागपुर दंगे के आरोपी फहीम खान की पत्नी लड़ेगी चुनाव, कहा- पॉलिटिकल पावर चाहिए, BJP को लेकर ये कहा

अलीशा खान ने कहा कि नगरसेवक बनने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने अपने परिवार के साथ हुई कथित नाइंसाफी के बाद लिया। दंगों के मामले में फहीम खान को चार महीने जेल में रहना पड़ा था और जुलाई 2025 में अदालत से उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। अलीशा का कहना है कि इस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वह कहती हैं कि उन्होंने कभी भी राजनीतिक में उतरने के बारे में नहीं सोचा था।