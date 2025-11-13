एनसीपी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, छगन भुजबल का नाम नहीं, अजित गुट ने बताई वजह

एनसीपी अजित गुट का कहना है कि स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मंत्री छगन भुजबल का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, “छगन भुजबल साहब हमेशा से एनसीपी के प्रमुख स्टार प्रचारकों में रहे हैं और हर प्रचार अभियान में उनका मार्गदर्शन काफी महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि, इस बार उनकी सेहत के कारण उन्हें प्रचार में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होना संभव नहीं होगा। इसी वजह से समीर भुजबल स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। अनुरोध है कि किसी भी तरह की गलतफहमी न फैलाएं। भुजबल साहब पार्टी के सभी कार्यक्रमों और प्रचार रणनीतियों को पर्दे के पीछे से लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे।“